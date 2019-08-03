Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Политика
Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Авто
Curtiss представили электробайк с фантастическим дизайном
После преобразования компании из Confederate в Curtiss, американский производитель создал линейку электробайков, дизайн которых был вдохновлен древнегреческой мифологией.
Обновлено в 06:57
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.
Обновлено вчера в 04:27
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Футбол
Хусаинов считает, что форвард «Спартака» Понсе был заслуженно удалён в матче с «Динамо»
На 34-й минуте матча Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь голкипера «Динамо» Антона Шунина и был удалён с поля.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Общество
В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили
Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
Обновлено в 13:09
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Приемный сын Шэрон Стоун решил взять ее фамилию
После развода с супругом и передачи опеки над Роэном в пользу Бронштейна Шэрон Стоун получила возможность лишь изредка видеться с пасынком.
Обновлено в 13:24
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Происшествия
При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек
Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Автоспорт
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019
В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.
Обновлено в 10:02
Футбол
«Челси» и «Боруссия М» сыграли вничью
Лондонский «Челси» в товарищеском матче не смог переиграть гладбахскую "Боруссию".
Обновлено в 13:08
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено в 13:31
Общество
Гороскоп 4 августа: Девы проявят великодушие, у Водолеев прилив сил
Мужчинам-Девам звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие.
Обновлено в 12:27
Футбол
«Бавария» может оформить трансфер Зане до четверга
По данным источника, немецкий клуб намерен завершить трансфер футболиста до четверга.
Обновлено в 10:13
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Общество
ВДНХ приглашает на день рождения «Москвариума»
За первые дни юбилея ВДНХ главную выставку страны посетили более 400 тысяч человек, рассказали в пресс-службе комплекса.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Армавире мужчина бросил гранату в окно бывшей жены
Обновлено в 10:09
Политика
Володин рассказал о перспективах отмены роуминга в России и Беларуси
Как напомнил глава нижней палаты, перспектива решения этого вопроса обсуждалась в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России.
Обновлено в 04:48
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Наука
Искусственный интеллект обучили предсказывать успех фильма
Не используя ничего, кроме письменных аннотаций, искусственный интеллект смог предсказать успех или провал фильма.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент
Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32