Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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В Москве отреагировали на новые антироссийские санкции США

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Минфин оценил последствия от санкций США на госдолг России

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Силуанов заявил о способности России быстро адаптироваться к санкциям

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Силуанов прокомментировал новые санкции в отношении России

Rambler News Service12:16
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
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МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве

Обновлено в 11:06
Политика

Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Авто

Curtiss представили электробайк с фантастическим дизайном

После преобразования компании из Confederate в Curtiss, американский производитель создал линейку электробайков, дизайн которых был вдохновлен древнегреческой мифологией.
Обновлено в 06:57
Общество

«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции

Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
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Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.
Обновлено вчера в 04:27
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Футбол

Хусаинов считает, что форвард «Спартака» Понсе был заслуженно удалён в матче с «Динамо»

На 34-й минуте матча Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь голкипера «Динамо» Антона Шунина и был удалён с поля.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Обновлено в 10:59
Общество

В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили

Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
Обновлено в 13:09
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Приемный сын Шэрон Стоун решил взять ее фамилию

После развода с супругом и передачи опеки над Роэном в пользу Бронштейна Шэрон Стоун получила возможность лишь изредка видеться с пасынком.
Обновлено в 13:24
Общество

Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей

Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Происшествия

При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек

Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Автоспорт

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019

В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.
Обновлено в 10:02
Футбол

«Челси» и «Боруссия М» сыграли вничью

Лондонский «Челси» в товарищеском матче не смог переиграть гладбахскую "Боруссию".
Обновлено в 13:08
Общество

Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Политика

Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Полиция Петербурга нашла «мать-кукушку», уставшую воспитывать детей

Обновлено в 12:21
Общество

Гороскоп 4 августа: Девы проявят великодушие, у Водолеев прилив сил

Мужчинам-Девам звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие.
Обновлено в 12:27
Футбол

«Бавария» может оформить трансфер Зане до четверга

По данным источника, немецкий клуб намерен завершить трансфер футболиста до четверга.
Обновлено в 10:13
Политика

ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам

Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Общество

ВДНХ приглашает на день рождения «Москвариума»

За первые дни юбилея ВДНХ главную выставку страны посетили более 400 тысяч человек, рассказали в пресс-службе комплекса.
Обновлено в 09:04
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В Армавире мужчина бросил гранату в окно бывшей жены

Обновлено в 10:09
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Володин рассказал о перспективах отмены роуминга в России и Беларуси

Как напомнил глава нижней палаты, перспектива решения этого вопроса обсуждалась в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России.
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

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Обновлено вчера в 09:52
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Искусственный интеллект обучили предсказывать успех фильма

Не используя ничего, кроме письменных аннотаций, искусственный интеллект смог предсказать успех или провал фильма.
Обновлено вчера в 14:00
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Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
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Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
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Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
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