Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Обновлено в 15:41
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено в 12:24
Экономика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В подмосковном лагере отравились семь детей
Обновлено в 10:55
Происшествия
Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре
Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 18 человек получили ранения при стрельбе в магазине Walmart и поблизости от торгового центра в Эль-Пасо.
Обновлено в 15:28
Игры
Роскомнадзор заблокировал сайт G2A в России после жалобы Alawar
Сайт G2A заблокировали на территории России после жалобы издательства Alawar.
Обновлено вчера в 12:59
Кино
Стала известна дата выхода фильма об Элвисе Пресли
Кинокомпания Warner Bros. назначила выход фильма о короле рок-н-ролла на осень 2021 года и приняла решение о переносе премьеры фильма «Дюна» на декабрь 2020 года.
Обновлено в 05:50
Общество
Любови Соболь вменяют повторное нарушение правил проведения митинга
Полицейские задержали Любовь Соболь ещё до начала несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 12:34
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Происшествия
Несогласованная акция в центре Москвы. Главное
Акции протеста начались из-за отказа избиркомов зарегистрировать на выборы в Мосгордуму основных кандидатов от оппозиции.
Обновлено в 08:56
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Футбол
Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
Обновлено в 15:03
Наука
Прионную болезнь остановили антисмысловой терапией
Прионные болезни – одна из самых необычных форм инфекционных заболеваний, инфекционным агентом которых является неправильно свернутый белок.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский показал заявления об отставке всей своей команды
Владимир Зеленский объяснил, что заявления в природе существуют. Более того, такие документы написаны всеми членами его команды.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Политика
Скрипаль позвонил родственникам
Разговор состоялся 26 июня и длился пять минут, рассказала Виктория. 23 июня Сергею Скрипалю исполнилось 68 лет.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
На Дворцовой задержали участников ЛГБТ-шествия
На Дворцовую площадь в Петербурге сегодня вечером, 3 августа, на одиночные пикеты вышли ЛГБТ-активисты.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем
Морская авиация Вооружённых сил Украины (ВСУ) завершила лётно-тактические учения над Чёрным морем.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы
Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Культура
Кевин Спейси впервые выступил на публике после снятия обвинений
Голливудский актер Кевин Спейси, который был обвинен в сексуальных домогательствах, впервые за несколько лет появился на публике.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ
Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции, окруживших полицейский участок.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Автомобиль въехал в стену метро в Петербурге
В Петербурге автомобиль въехал в стену вестибюля метро.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28