Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
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Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.
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Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
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Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
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Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
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Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.
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К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
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В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода

Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.
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«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
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Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
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С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 400 тысяч человек.
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К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
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