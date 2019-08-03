Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Спорт
Российские волейболистки обыграли Канаду в олимпийском отборе
Российская женская сборная по волейболу обыграла канадских соперниц со счетом 3-0 (25-13, 25-21, 25-22) на олимпийском отборочном турнире в Калининграде.
Обновлено в 17:42
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек
Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.
Обновлено в 17:26
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Автомобиль въехал в стену метро в Петербурге
В Петербурге автомобиль въехал в стену вестибюля метро.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Спорт
Зрители освистали Ninja во время первой трансляции на Mixer
Часть зрителей освистала стримера Тайлера «Ninja» Блевинса во время его первого стрима на платформе Mixer.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука
В Роскачестве призывают россиян заклеивать веб-камеры и микрофоны на своих ноутбуках.
Обновлено вчера в 06:02
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено 01 августа в 10:43
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Происшествия
На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб
В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».
Обновлено в 11:47
Футбол
«Томь» и «Химки» не добились побед в матчах с «Енисеем» и «Чертаново»
В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги томская «Томь» сыграла вничью с красноярским «Енисеем» — 0:0. Встреча состоялась в Томске на стадионе «Труд».
Обновлено в 10:49
Футбол
«Тамбов» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Украинские боевики из минометов обстреляли север Горловки
Украинские силовики обстреляли из минометов вечером в субботу, 3 августа, поселок Доломитное, расположенный к северу от города Горловка.
Обновлено в 17:18
Транспорт
Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро
Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо»
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.
Обновлено в 14:05
Экономика
Айсен Николаев рассказал о реализации в Якутии Плана социального развития центров экономического роста
Напомним, средства единой субсидии выделяются на 2019-2021 годы на реализацию планов социального развития центров экономического роста, при чём треть выделяемых средств – свыше 5 млрд рублей – направляется в Якутию.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Авто
На улицах Барселоны замечен спорткар Carmen
Спортивное ретро-купе Carmen было замечено во время тестирования в Барселоне.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
В заявлении, которое было сделано от имени главаря террористов Абу Мухаммеда аль-Джулани, указывается, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» не собираются покидать линию соприкосновения с правительственными войсками и выводить из буферной зоны тяжелое оружие, передает ТАСС.
Обновлено в 18:00
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Происшествия
Молодая мать, бросившая двух детей в Петербурге, нашлась
Обновлено в 12:21
Здоровье
Женщина рассказала об ужасах лагеря для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии
Амина Сахим, являющаяся бывшей жительницей печально известного «Эр-Рукбана», рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в сирийском лагере беженцев.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Болгарии загорелся автобус с детьми из Молдавии
Автобус, в котором находились дети из Молдавии, загорелся в Болгарии во время движения, когда ехал из Бургаса в Варну, пострадавших нет.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31