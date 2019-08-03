Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Общество
Очевидец снял на видео кита и медведя, резвившихся по соседству на побережье Тихого океана
Обновлено в 11:21
Политика
NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций
Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Самолет-разведчик США пролетел у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II произвел полет у берегов Крыма.
Обновлено в 07:17
Происшествия
На акции в Москве начались задержания
В центре Москвы полиция начала задерживать участников очередной несанкционированной акции в продержку оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено в 15:45
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана
Обновлено в 16:49
Футбол
«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»
Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Здоровье
Мифы в пользу дилеров. Лечит ли что-либо «медицинская марихуана»?
Отношение к марихуане — самому распространенному наркотику — в мире стремительно меняется.
Обновлено в 17:06
Игры
Roblox обошла Minecraft по месячному онлайну
Обновлено в 13:48
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из болгарского Бургаса
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:15
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
На Малышева лихач протаранил стоящие на светофоре автомобили
Как сообщил читатель E1.RU Алексей, лихач на красном седане несколько раз проехал на красный и протаранил автомобили, стоящие на светофоре.
Обновлено в 21:13
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Культура
Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии
Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала "Очень странные дела" за стереотипность.
Обновлено в 13:40
Космос
«Роскосмос» отложил запуск метеоспутника «Арктика-М» на два года
Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника «Арктика-М» №1.
Обновлено в 21:11
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания
Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес
Боярский уверен, что без психов не было бы искусства
В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.
Обновлено в 13:50
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Здоровье
Минздрав: В Башкирии раком болеют реже, чем в других регионах ПФО
Жители Башкирии болеют раком реже, чем соседи.
Обновлено в 05:58
Игры
Ubisoft рассказала о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК
Прежде всего, владельцы мощных систем смогут выставить максимальные настройки графики «Ультра» (на которые не стоит рассчитывать на консолях) с массой регулировок.
Обновлено в 07:45
Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии
Обновлено в 07:40
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено вчера в 14:41