Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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В Москве отреагировали на новые антироссийские санкции США

URA.Ru13:00

Силуанов оценил ввод США новых санкций в отношении России

Газета.Ru15:50

Силуанов прокомментировал новые санкции США против России

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Силуанов отреагировал на решение США по новым санкциям против России

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Силуанов заявил о способности России быстро адаптироваться к санкциям

РБК12:46

Силуанов: взвешенная бюджетная политика позволяет РФ быстро приспособиться к ограничениям

ТАСС12:37

Силуанов прокомментировал новые санкции в отношении России

Rambler News Service12:16
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Футбол

«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»

Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в Сирии

Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.
Обновлено вчера в 17:54
Космос

Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа

Обновлено вчера в 10:12
Общество

Беглов пообещал поддержать садоводов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо»

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.
Обновлено в 14:05
Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Обновлено в 10:59
Происшествия

Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана

Обновлено в 16:49
Происшествия

По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Обновлено в 14:35
Единоборства

Ковингтон победил Лоулера на турнире UFC on ESPN 5

В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), на арене «Прудэншл Центр» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. Главным его событием стала встреча бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона и экс-чемпиона лиги Робби Лоулера.
Обновлено в 18:07
Происшествия

МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России

Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено в 15:45
Политика

Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Происшествия

Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов

Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
Обновлено в 12:18
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака

Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

Обновлено в 14:04
Авто

Тюнеры представили армейский Hummer H1 Mil-Spec

Мастера тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive работают с армейскими внедорожниками линейки Hummer H1 уже пятый год.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Молодая мать, бросившая двух детей в Петербурге, нашлась

Обновлено в 12:21
Политика

«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Политика

Китай пообещал ответить на новые пошлины США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
Обновлено вчера в 06:36
Футбол

Малком о своём дебюте за «Зенит»: думаю, я сыграл неплохо

Бразильский форвард Малком прокомментировал свой дебют за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 17:53
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено вчера в 01:31
Политика

Получивших российские паспорта украинцев допросили

Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы

Обновлено в 19:11
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