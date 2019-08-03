Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Футбол
Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе
Десять человек погибли, до 30 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), передает KFOX14 со ссылкой на полицию.
Обновлено в 15:21
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Артист «Импровизации» Дмитрий Позов вновь стал отцом
Обновлено в 12:33
Происшествия
Бульварному кольцу положили конец
Обновлено в 15:52
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Обновлено в 16:35
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено в 17:07
Экономика
США ввели частичные санкции против суверенного долга России
Соединенные Штаты все-таки ввели санкции против суверенного долга России — они сделали это через второй обязательный раунд санкций по закону о контроле за химическим оружием спустя полтора года после отравления в Англии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана
"На окраине села Гимры Унцукульского района Дагестана в заброшенном складском помещении обнаружено девять самодельных взрывных устройств", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 16:49
Баскетбол
Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины
Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины.
Обновлено в 15:55
Экономика
Вступает в силу закон о страховании жилья граждан от ЧС
Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, принятый годом ранее, вступает в силу 4 августа.
Обновлено в 17:05
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено в 16:37
Происшествия
На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб
В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».
Обновлено в 11:47
Футбол
Федун получил футболку с надписью «Вы кого притащили»
Владельцу «Спартака» Леониду Федуну вручили футболку с надписью «Вы кого притащили» перед московским дерби с «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:08
Футбол
Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе
Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал повреждения груди в результате фола со стороны аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 16:50
Политика
К каким правозащитным организациям обратиться при задержании на митинге
Фото: Софья Сандурская/URA.RU/TASS Главное правило, которого советуют придерживаться правозащитные организации: если вы собираетесь на митинг, то идите на него с полностью заряженным телефоном и портативным зарядным устройством.
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Самолеты Су-24МР проведут разведку очагов пожаров в Красноярском крае
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало видео с кадрами точечных удары по боевикам в Сирии.
Обновлено в 03:52
Политика
NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций
Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.
Обновлено в 15:52
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 13:23
Интернет
Эксперт по безопасности рекомендовал пользовательские лайфхаки
Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв подтвердил, что один из способов повысить безопасность пользователя – заклеить камеру и микрофон на компьютере, планшете, ноутбуке или телефоне.
Обновлено в 12:01
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Автоспорт
Квят рассказал об ошибке Toro Rosso в квалификации Гран-при Венгрии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 13:51