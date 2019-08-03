Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.
Обновлено в 07:18
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Футбол
Чемпион мира по футболу Шюррле дебютировал за «Спартак»
Немецкий полузащитник Андре Шюррле дебютировал за московский «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Обновлено в 13:21
Происшествия
МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась полуобнаженной в рекламе парфюма
Голливудская красотка Анджелина Джоли снялась в рекламе парфюма Eau de Parfum Intense бренда Guerlain.
Обновлено в 10:52
Общество
Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Москве
Ранее организаторы фестиваля «Шашлык Live» сообщили, что ещё две группы — «Браво» и Tequilajazzz, которых ранее анонсировала московская мэрия — также не выступят в парке Горького.
Обновлено в 07:29
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Спорт
Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон
В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 07:57
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Автоспорт
Квят рассказал об ошибке Toro Rosso в квалификации Гран-при Венгрии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 13:51
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Авто
Hyundai готовит хэтчбек i20 нового поколения к старту продаж
Компания Hyundai подготовила к старту продаж новый хэтчбек i20 и его внедорожную модификацию i20 Active.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Политика
Скрипаль позвонил родственникам
Разговор состоялся 26 июня и длился пять минут, рассказала Виктория. 23 июня Сергею Скрипалю исполнилось 68 лет.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв
Обновлено в 09:35
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Общество
В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили
Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В центре проходит акция за свободные выборы
Перед началом акции задержали не допущенную до выборов Любовь Соболь. Ее прокуратура сочла организатором сегодняшнего мероприятия.
Обновлено в 08:00
Экономика
СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару
Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49