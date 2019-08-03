Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Происшествия
Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака
В США обнаружили в захламленном доме труп 80-летней жительницы Детройта, который частично съела собака.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Для заклейки камеры рекомендуют изоленту, так как она не оставляет следы клея подобно скотчу Роскачество призывает россиян усилить меры по "цифровой гигиене" - для защиты от киберпреступников, помимо установки антивируса и обновленния ПО, стоит заклеивать камеру и микрофон на гаджетах.
Обновлено вчера в 02:49
Футбол
Гол Дзюбы спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Молодая мать, бросившая двух детей в Петербурге, нашлась
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Спорт
Российские волейболистки обыграли Мексику на старте отбора на ОИ-2020
Женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Мексики в первом матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Был ли пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо»
Согласно футбольным правилам, главный арбитр матча Владислав Безбородов должен был назначать 11-метровый удар в ворота "Спартака", а Жиго должен был получить либо желтую, либо красную карточку: подобный эпизод можно трактовать как фол последней надежды.
Обновлено в 14:42
Политика
В Россию вернулись освобожденные Ливией моряки с судна Temeteron
Россияне, освобожденные с танкера Temeteron в Ливии, вернулись домой.
Обновлено в 11:04
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Политика
Фракцию «Слуги народа» может возглавить экс-глава совета волонтеров при Минобороны
Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено в 16:37
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Экономика
Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ
Новые санкции США, накладывающие ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, следует из разъяснений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).
Обновлено в 15:20
Происшествия
Около 10 участников несогласованной акции задержали в Москве
На Пушкинской площади в Москве задержали около 10 участников несанкционированной акции. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:44
Спорт
Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон
В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 07:57
Авто
Monarch станет новой маркой электромобилей
Новый российский стартап Монарх (Monarch) представил концептуальную версию электрического лифтбека Concept S. Российская компания Monarch решила заполнить пустующую нишу на рынке отечественных электромобилей, расположив свою новинку между электрокарами Lada (до 1 млн рублей) и премиальными Aurus (от 17 млн рублей).
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Технологии
В РАН заявили, что лесные пожары в Сибири потухнут сами за две недели
Большая часть лесных пожаров в Сибири потухнет естественным образом уже в течение двух недель, заявил заведующий отделом "Технологии спутникового мониторинга" Института космических исследований (ИКИ) РАН Евгений Лупян.
Обновлено в 06:40
Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Локомотив» вырвал победу в матче с «Крыльями Советов»
Московский "Локомотив" в гостях одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:44
Политика
Писатель из Швейцарии объяснил невозможность передачи Крыма Украине
После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber.
Обновлено в 00:24