Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Происшествия Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака В США обнаружили в захламленном доме труп 80-летней жительницы Детройта, который частично съела собака.

Шоу-бизнес Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Для заклейки камеры рекомендуют изоленту, так как она не оставляет следы клея подобно скотчу Роскачество призывает россиян усилить меры по "цифровой гигиене" - для защиты от киберпреступников, помимо установки антивируса и обновленния ПО, стоит заклеивать камеру и микрофон на гаджетах.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Спорт Российские волейболистки обыграли Мексику на старте отбора на ОИ-2020 Женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Мексики в первом матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года.

Футбол Был ли пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» Согласно футбольным правилам, главный арбитр матча Владислав Безбородов должен был назначать 11-метровый удар в ворота "Спартака", а Жиго должен был получить либо желтую, либо красную карточку: подобный эпизод можно трактовать как фол последней надежды.

Интернет Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.

Политика Фракцию «Слуги народа» может возглавить экс-глава совета волонтеров при Минобороны Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте.

Армия и оружие НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.

Футбол «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Политика Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.

Происшествия Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.

Экономика Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ Новые санкции США, накладывающие ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, следует из разъяснений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).

Происшествия Около 10 участников несогласованной акции задержали в Москве На Пушкинской площади в Москве задержали около 10 участников несанкционированной акции. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РЕН ТВ.

Спорт Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.

Авто Monarch станет новой маркой электромобилей Новый российский стартап Монарх (Monarch) представил концептуальную версию электрического лифтбека Concept S. Российская компания Monarch решила заполнить пустующую нишу на рынке отечественных электромобилей, расположив свою новинку между электрокарами Lada (до 1 млн рублей) и премиальными Aurus (от 17 млн рублей).

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Технологии В РАН заявили, что лесные пожары в Сибири потухнут сами за две недели Большая часть лесных пожаров в Сибири потухнет естественным образом уже в течение двух недель, заявил заведующий отделом "Технологии спутникового мониторинга" Института космических исследований (ИКИ) РАН Евгений Лупян.

Политика Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.

Армия и оружие Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019 На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.

Футбол «Локомотив» вырвал победу в матче с «Крыльями Советов» Московский "Локомотив" в гостях одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.