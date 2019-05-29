Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»Газета.Ru 02:23

"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение - это неправильно, что это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", - добавил он.

с чего всё началось

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".

Экономика Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.

Политика Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.

Футбол Новые правила футбола вступят в силу с 25 июня УЕФА объявил, что изменения в правилах футбола вступят в силу с 25 июня.

Экономика Больных ВИЧ россиян оставили без бесплатного лекарства Минздрав не смог закупить в этом году один из наиболее популярных препаратов от ВИЧ ламивудин.

Общество Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Общество Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.

Финансы Рубль теряет позиции к доллару и евро По данным 10.03 мск, курс доллара в начале торгов вырос на 20 копеек до 64,92 руб. Курс евро снизился на 17 коп. и достиг показателя 72,41 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".

Политика Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Происшествия Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти РЕН ТВ установил личность мужчины, уволенного из армии, который пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти: по некоторым данным, им оказался Владимир Дзебниаури.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.

Происшествия В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Происшествия СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.

Политика Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.

Происшествия Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина В Московской области полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.

Происшествия В Кирове врач и фельдшер ограбили пациенток В Кирове расследуют уголовное дело в отношении врача-терапевта и фельдшера скорой помощи.

Театры Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.

Происшествия В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль Утром 29 мая в Киеве на территории судостроительного завода «Кузня на Рыбальском», который выполняет оборонные заказы, загорелся корабль.

Здоровье Министр здоровья Кубани дал 10 советов по присмотру за детьми Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 29 мая в преддверии Дня защиты детей (1 июня) назвал 10 правил по профилактике здоровья ребенка.

Транспорт Мотоциклистам в Москве не разрешат ездить по выделенным полосам К сожалению, наши тесты показали небезопасность для самих мотоциклистов езды на мотоцикле по выделенным полосам.