Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»Газета.Ru 02:23

"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение - это неправильно, что это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", - добавил он.

с чего всё началось

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