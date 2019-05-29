Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»Газета.Ru 02:23
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
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с чего всё началось
"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение - это неправильно, что это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", - добавил он.Интерфакс01:13
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