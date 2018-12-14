Экономика

Силуанов отказал Минску в компенсации в $310 млн за налоговый маневр
РБК
12:13

В свою очередь, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск в 2019 году рассчитывал получить порядка $310 млн компенсаций за налоговый маневр в России.
РБК12:13
с чего всё началось

Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр

Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за налоговый маневр, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАСС11:57

Подробнее о событии

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:02, Ашберн
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