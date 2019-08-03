Политика
Силуанов оценил ввод США новых санкций в отношении РоссииГазета.Ru вчера в 15:50
Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов дал комментарий по поводу решения США о введении новых пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.
Обновлено в 02:51
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Общество
В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
Обновлено в 03:42
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Происшествия
Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов
Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за того, что оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает РЕН со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
В России исчезнут десятки профессий
В ближайшие десять лет в России исчезнут 57 существующих ныне специальностей, следует из Атласа профессий, составленного специалистами Сколково.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева похвасталась фото без макияжа
Известно, что звезда улетела в Испанию, устроив себе уединенные летние каникулы. Она опубликовала селфи, показав себя без макияжа.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10%
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%.
Обновлено 02 августа в 15:07
Политика
В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией
На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено вчера в 13:39
Авто
Стартовало производство пикапов JAC T6 для России
В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
В подмосковном лагере отравились семь детей
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Какие слова сказал принц Гарри Меган Маркл в день ее рождения
В инстаграме @sussexroyal появилось поздравление герцогини Сассекской, в котором приведены слова принца Гарри.
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Брошенное в океан письмо в бутылке нашли через 13 лет
Местом отправки письма оказались Гавайские острова, а в «путешествии» бутылка провела 13 лет.
Обновлено вчера в 23:53
Наука
Ученые нашли способ предотвращения необратимой гибели мозга
Американскими учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол
Ари: «Когда „Краснодар“ забил, рефери стал давать все свистки в пользу „Зенита“»
Нападающий "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Питерцы ушли от поражения в компенсированное время.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
Головин о победе «Монако» над «Сампдорией»: «Не подвели этот город»
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Сампдорией» (1:0) в рамках домашнего предсезонного турнира Philipp Plein Cup.
Обновлено в 01:50
Общество
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено в 03:16
Общество
На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:34
Авто
УАЗ вспомнил про свой противотанковый ракетный комплекс
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
В 2020 году Huawei изменит название флагманских смартфонов
Модели, заявка на регистрацию которых поступила в Forresters, относятся к классу 9. Однако компания, кроме смартфонов, также зарегистрировала названия SuperSensing и Huawei AirGlass.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Витесс — Аякс 2:2
По мнению главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого, амстердамский "Аякс" - главный фаворит предстоящего сезона чемпионата Нидерландов, сообщает De Telegraaf.
Обновлено вчера в 03:21
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено 02 августа в 22:04