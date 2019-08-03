Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов дал комментарий по поводу решения США о введении новых пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В американском штате Огайо произошла стрельба В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Политика Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Общество Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

Происшествия Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за того, что оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает РЕН со ссылкой на местные СМИ.

Общество В России исчезнут десятки профессий В ближайшие десять лет в России исчезнут 57 существующих ныне специальностей, следует из Атласа профессий, составленного специалистами Сколково.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева похвасталась фото без макияжа Известно, что звезда улетела в Испанию, устроив себе уединенные летние каникулы. Она опубликовала селфи, показав себя без макияжа.

Экономика Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10% Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%.

Политика В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.

Авто Стартовало производство пикапов JAC T6 для России В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Общество Брошенное в океан письмо в бутылке нашли через 13 лет Местом отправки письма оказались Гавайские острова, а в «путешествии» бутылка провела 13 лет.

Наука Ученые нашли способ предотвращения необратимой гибели мозга Американскими учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга.

Футбол Ари: «Когда „Краснодар“ забил, рефери стал давать все свистки в пользу „Зенита“» Нападающий "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Питерцы ушли от поражения в компенсированное время.

Общество Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.

Общество На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Гаджеты В 2020 году Huawei изменит название флагманских смартфонов Модели, заявка на регистрацию которых поступила в Forresters, относятся к классу 9. Однако компания, кроме смартфонов, также зарегистрировала названия SuperSensing и Huawei AirGlass.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Футбол Витесс — Аякс 2:2 По мнению главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого, амстердамский "Аякс" - главный фаворит предстоящего сезона чемпионата Нидерландов, сообщает De Telegraaf.