Политика
Силуанов оценил ввод США новых санкций в отношении РоссииГазета.Ru вчера в 15:50
Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов дал комментарий по поводу решения США о введении новых пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа
В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Общество
Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву
"Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В США второй раз за сутки произошла стрельба
Как минимум девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, штат Огайо.
Обновлено в 04:53
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Политика
В «Слуге народа» предложили новые технологии для борьбы с коррупцией
Партия «Слуга народа» планирует использовать технологию искусственного интеллекта для борьбы с политической коррупцией в Верховной раде, заявил избранный народный депутат политсилы Давид Арахамия.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Автоспорт
Мик Шумахер одержал первую победу в гоночной серии «Формула-2»
Немецкий пилот команды Prema Мик Шумахер выиграл вторую гонку восьмого этапа серии "Формула-2", который завершился в Венгрии.
Обновлено в 06:20
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Обновлено в 08:14
Единоборства
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Мэр Киева Виталий Кличко улетел из Киева утром в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 08:06
Транспорт
В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра
Частичное отключение электропитания произошло в воскресенье днем в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.
Обновлено в 07:10
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Интернет
Instagram и WhatsApp сменят название
В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 13:23
Космос
На российском метеоспутнике произошел сбой
Обновлено в 07:57
Происшествия
В швейцарских горах за четыре дня погибли три человека
Обновлено в 06:37
Здоровье
Установлена необходимость использования зубной пасты со фтором
Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день не меньше 2-3 минут пастой, содержащей фтор.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии
Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
Обновлено в 03:51
Происшествия
СКР подозревает фонд Навального в отмывании 1 млрд
Дело возбудил Следственный комитет России (СКР), сотрудники которого предполагают, что с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК получил от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, добытых отправителями преступным путем.
Обновлено вчера в 12:59
Наука
Умер автор шкалы уровня развития цивилизаций академик Кардашев
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных DownDetector.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено вчера в 17:35
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Общество
Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает "Ура.ру".
Обновлено в 06:25