Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов дал комментарий по поводу решения США о введении новых пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Общество «Эхо Москвы»: умер Вилли Токарев О смерти исполнителя «Эху» сообщил народный артист России Николай Тамразов (работает ведущим на радиостанции), который узнал это от семьи Токарева.

Политика Помпео сделал заявление по Крыму Госсекретарь США Марк Помпео сделал заявление о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", передает РИА "Новости".

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.

Общество Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.

Общество Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Происшествия При стрельбе в Дейтоне есть погибшие При стрельбе в американском городе Дейтон в Огайо есть погибшие и пострадавшие, передает BNO News.

Армия и оружие В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку Актер спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок. Эммануил Виторган объявил о том, что ищет двух нянь.

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Общество Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.

Теннис Медведев вышел в финал теннисного турнира в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Петера Гойовчика и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Принц Гарри нежно поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри нежно поздравил свою возлюбленную на странице герцогов Сассекских в социальной сети Instagram.Меган Маркл и принц Гарри ведут собственный Instagram.

Происшествия Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.

Происшествия В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа 2019 года.

Космос Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.

Общество Сбой произошел в работе Instagram В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Здоровье Названы лучшие способы снижения уровня сахара в крови Эксперт Гудрун Йонссон назвала лучшие способы, позволяющие снизить уровень сахара в крови.