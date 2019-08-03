Политика
Силуанов оценил ввод США новых санкций в отношении РоссииГазета.Ru вчера в 15:50
Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов дал комментарий по поводу решения США о введении новых пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Спорт
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Обновлено в 06:43
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Общество
«Эхо Москвы»: умер Вилли Токарев
О смерти исполнителя «Эху» сообщил народный артист России Николай Тамразов (работает ведущим на радиостанции), который узнал это от семьи Токарева.
Обновлено в 08:40
Политика
Помпео сделал заявление по Крыму
Госсекретарь США Марк Помпео сделал заявление о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды
Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Общество
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
При стрельбе в Дейтоне есть погибшие
При стрельбе в американском городе Дейтон в Огайо есть погибшие и пострадавшие, передает BNO News.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:30
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку
Актер спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок. Эммануил Виторган объявил о том, что ищет двух нянь.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Теннис
Медведев вышел в финал теннисного турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Петера Гойовчика и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри нежно поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри нежно поздравил свою возлюбленную на странице герцогов Сассекских в социальной сети Instagram.Меган Маркл и принц Гарри ведут собственный Instagram.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа 2019 года.
Обновлено вчера в 18:54
Космос
Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва
Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено в 06:23
Музыка
Наташа Королева спела песню на казахском языке вместе с Беркутом
Артистке пришлось не просто, так как песня поется на казахском языке.
Обновлено в 02:37
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Названы лучшие способы снижения уровня сахара в крови
Эксперт Гудрун Йонссон назвала лучшие способы, позволяющие снизить уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
«Барселона» объявила о переходе защитника «Бетиса» Фирпо
«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
ВСУ разместили технику во дворе дома на линии соприкосновения в ЛНР
Пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что Вооружённые силы Украины разместили технику у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:25
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43