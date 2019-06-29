Политика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РоссиюRT на русском вчера в 08:22
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику. Отвечая на вопрос о худшем сценарии в торговом споре США и КНР, министр отметил, что это не стало бы концом мира.
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Торговый спор между США и Китаем влияет на экономику России, как и других государств, но даже самый худший сценарий не станет «концом мира». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы SophieCo на RT.RT на русскомвчера в 16:28
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