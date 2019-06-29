Торговый спор между США и Китаем влияет на экономику России, как и других государств, но даже самый худший сценарий не станет «концом мира». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы SophieCo на RT.

с чего всё началось

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику. Отвечая на вопрос о худшем сценарии в торговом споре США и КНР, министр отметил, что это не стало бы концом мира.

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

Политика В Осаке началась встреча Путина и Меркель Президент России Владимир Путин проводит в субботу встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке.

Происшествия ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.

Экономика С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».

Общество Жителей Уфы возмутила назойливая реклама от одного из банков Жители Уфы буквально стали мишенями для одного из банков. Вот только вместо пуль фирма использует конверты с разными предложениями.

Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.

Происшествия В Индии при обрушении стены погибли 16 человек В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.

Авто Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Из-за сильного ливня в Московской области 28 июня затопило участок Лобненского шоссе вблизи аэропорта Шереметьево.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Политика Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии» Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.

Авто Дизайнеры показали, каким мог бы быть кросс-купе Lada Независимые дизайнеры портала «Колёса.RU» показали, каким мог бы быть аналог этой модели от отечественного производителя.

Авто Компания Aston Martin выпустит замену Rapide в кузове кроссовера Первую внедорожную версию британской компании должны представить до конца 2019 г. Представители бренда заявляют, что DBX ограничат выпуском в количестве пяти тысяч экземпляров.

Происшествия Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Глава МВД Грузии заявил, что Гаврилова не пустят в страну Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который ранее выразил желание снова посетить страну, не пропустят на границе.

Политика Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей 28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.

Экономика ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.

Политика Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом В пятницу, 28 июня, в Японии на саммите «Большой двадцатки» состоялась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Армия и оружие Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.

Здоровье Во Всеволодо-Вильве может появиться новая врачебная амбулатория Врач-педиатр Виктория Горюнова ответила, что благодаря подключению к Сети у них появилась возможность проводить медицинские телеконсультации с узкими специалистами Краевой детской клинической больницы в Перми.

Здоровье В Минздраве Башкирии назвали неблагополучные по раку районы В Минздраве Башкирии назвали самые неблагоприятные по раку районы.

Авто Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Космос Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.