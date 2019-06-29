Торговый спор между США и Китаем влияет на экономику России, как и других государств, но даже самый худший сценарий не станет «концом мира». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы SophieCo на RT.

с чего всё началось

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику. Отвечая на вопрос о худшем сценарии в торговом споре США и КНР, министр отметил, что это не стало бы концом мира.

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика США и Китай договорились возобновить торговые переговоры От переговоров лидеров США и Китая на саммите G20 в Японии ожидали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут объявить о перемирии.

Политика Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата» В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.

Футбол Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где форвард сборной Чили и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил победный гол и вывел свою команду в полуфинал турнира.

Экономика Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Общество «Адмирал» поздравил Владивосток с Днем города «Адмирал» опубликовал поздравление Владивостоку в связи с Днем города.

Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.

Политика Стало известно, что Путин принес в термосе на ужин на G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин появился на ужине в рамках саммита "большой двадцатки" в японской Осаке с белым термостаканом.

Общество Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.

Авто Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.

Автоспорт Ферстаппен объяснил аварию во второй практике ветреной погодой Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об аварии, случившейся с ним в ходе второй свободной практики Гран-при Австрии.

Политика Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.

Экономика В Абхазии начали принимать карты «Мир» На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики.

Происшествия На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу Представитель администрации Куйтунского района Иркутской области на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола сообщил о прорыве дамбы на реке Ока, притоке Ангары.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Политика В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко по Крыму Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook возмутился резолюцией, принятой в отношении России в ПАСЕ.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Единоборства Ковалев и Ярд договорились о проведении боя Кэти Дува, промоутер чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Сергея Ковалева, сообщил о договоренности проведения боя с британцем Энтони Ярдом.

Происшествия Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя» Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.