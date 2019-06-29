Экономика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФГазета.Ru 14:50
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами может негативным образом повлиять на экономику России, а также сократить экспорт.
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Торговый спор между США и Китаем влияет на экономику России, как и других государств, но даже самый худший сценарий не станет «концом мира». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы SophieCo на RT.RT на русскомвчера в 16:28
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