Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФГазета.Ru 14:50

Торговый спор между США и Китаем влияет на экономику России, как и других государств, но даже самый худший сценарий не станет «концом мира». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы SophieCo на RT.

с чего всё началось

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами может негативным образом повлиять на экономику России, а также сократить экспорт.

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФ

Политика Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Музыка Концерты Хаски и ЛСП в Екатеринбурге сорвались из-за масштабной давки Выступления рэпера Хаски и группы ЛСП на фестивале Ural Music Night прервали из-за опасной давки, которая образовалась возле сцены.

Кино Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2» Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.

Энергетика Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба» Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Музыка Известный музыкант и композитор скончался в Кемерове В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.

Происшествия Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Политика Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20 Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.

Армия и оружие Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат» Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.

Футбол Глушаков стал футболистом «Ахмата» Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.

Авто Опубликованы изображения нового кросс-купе от Lada Независимые эксперты показали в Интернете изображения возможного нового кросс-купе в стиле LADA, который мог бы выйти с конвейера АвтоВАЗа.

Политика Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Политика В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Политика Минтранс предложил лишать водителей грузовиков прав за колейность Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, о каких мерах договорились с губернаторами на Госсовете в отношении грузовиков, от которых возникает колейность (деформация всей конструкции дорожного покрытия), особенно на региональных дорогах.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.

Политика Владимир Путин и Дональд Трамп встретились перед саммитом G20 Ранее сообщалось, что Путин и Трамп проведут переговоры в первый день саммита.

Общество Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.

Политика СМИ показали на видео, как Трамп разыграл саудовского принца на G20 Саудовские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлено, как президент США Дональд Трамп попытался разыграть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время заседания G20 в Осаке.

Политика Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.

Спорт Арина Аверина выиграла золото в многоборье на чемпионате России Арина Аверина стала победительницей многоборья в индивидуальной программе на чемпионате России по художественной гимнастике.