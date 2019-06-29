Экономика

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФГазета.Ru 14:50

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами может негативным образом повлиять на экономику России, а также сократить экспорт.
Читать в источнике
с чего всё началось

Антон Силуанов — о торговых войнах и противостоянии санкциям

Торговый спор между США и Китаем влияет на экономику России, как и других государств, но даже самый худший сценарий не станет «концом мира». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы SophieCo на RT.
RT на русскомвчера в 16:28

Подробнее о событии

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФ

Газета.Ru14:50

Антон Силуанов — о торговых войнах и противостоянии санкциям

RT на русскомвчера в 16:28

Силуанов: торговая война между Китаем и США опасна для России

Московский Комсомолецвчера в 20:54

Силуанов предупредил об опасности торговой войны между США и КНР

ФАНвчера в 19:55

Силуанов заявил об опасности для России торговой войны между Китаем и США

РИА Новостивчера в 18:19

Силуанов рассказал о влиянии торговой войны между США и Китаем на РФ

Российская газета06:45

Силуанов дал неожиданную оценку торговой войне между США и Китаем

Красная веснавчера в 10:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:49, Вашингтон
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Космос

В супермаркетах появятся продукты из воздуха, воды и электричества

Обновлено в 10:18
Происшествия

Детей из пострадавших от наводнения районов отправят в летние лагеря

Президент России Владимир Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области.
Обновлено в 15:29
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Обновлено в 05:58
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Темникова согласилась на детектор лжи в ответ на слова Серябкиной

Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти детектор лжи, чтобы доказать, что ее сказанные слова про экс-коллегу по группе Serebro Ольгу Серябкину и продюсера Максима Фадеева были правдой.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Обновлено в 14:45
Наука

Карибские моллюски оказались способны выжить в подкисленном океане

Обновлено вчера в 03:51
Политика

Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Космос

Пять спутников войдут в орбитальную группировку стран БРИКС

Индийская организация космических исследований ISRO опубликовала доклад о космических аппаратах, которые войдут в орбитальную группировку стран БРИКС, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика

Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Верховный суд Украины встал на сторону его партии и она примет участие в выборах в Раду.
Обновлено вчера в 21:04
Интернет

Google показала темную тему в своих мобильных приложениях

Представители американской корпорации Google опубликовали новую демонстрацию темного режима в собственных приложениях Google Фото, Google Календарь и Google Новости.
Обновлено в 05:10
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Финансы

Экономический прогноз на июль

Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Обновлено в 09:57
Футбол

Федор Чалов: «Рад, что Влашич остался в команде»

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о подписании контракта между московским клубом и полузащитником Николой Влашичем.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП

В Московской области в крупной автоаварии погибли три человека.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Общество

Погода в Москве установила температурный рекорд

Обновлено в 16:00
Политика

Суд США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой

Федеральный суд заблокировал выделение средств минобороны на строительство стены на границе США с Мексикой, президент Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.
Обновлено в 15:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное