Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФГазета.Ru 14:50

Торговый спор между США и Китаем влияет на экономику России, как и других государств, но даже самый худший сценарий не станет «концом мира». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы SophieCo на RT.

с чего всё началось

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами может негативным образом повлиять на экономику России, а также сократить экспорт.

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФ

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