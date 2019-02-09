Политика
Силуанов оценил новый рейтинг России от Moody’sURA.Ru 02:40
«Немного запоздалым, но верным» назвал решение агентства Moody’s о повышении суверенного рейтинга России вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что новый рейтинг является доказательством правильности политики, проводимой властями страны.
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Силуанов оценил решение Moody’s повысить рейтинг России до инвестиционного уровня
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