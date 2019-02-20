Экономика
Силуанов оценил расходы на реализацию предложений ПутинаИжевскИнфо.РУ 08:18
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов оценил реализацию предложений, озвученных президентом РФ 20 февраля во время послания к Федеральному собранию, в 100-120 млрд рублей ежегодно. Об этом он рассказал в эфире телеканала Россия 24 .
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По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном таком объеме составят около 100–120 млрд руб. Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета.
— Антон Силуанов, российский экономистВедомости 06:42
с чего всё началось
"По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100-120 миллиардов рублей", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".Российская газета06:47
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