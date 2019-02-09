Силуанов оценил новый рейтинг России от Moody’sURA.Ru 02:40

«Немного запоздалым, но верным» назвал решение агентства Moody’s о повышении суверенного рейтинга России вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что новый рейтинг является доказательством правильности политики, проводимой властями страны.

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Происшествия Самолет снесло ветром во время посадки в Великобритании Отмечается, что пилотам почти удалось посадить самолет, но сильный ветер не позволил завершить маневр и лайнеру пришлось делать круг, чтобы вновь пойти на посадку.

Армия и оружие Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».

Общество Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети Как выглядит рекламная кампания Reebok в России: "Пересядь на мужское лицо". pic.twitter.com / vdtzJ6c1Hp — дейенерис татариен (@ brave __ pancake) 7 февраля 2019 г. Борьба со стереотипами в таком виде категорически не понравилась аудитории, в результате чего под публикацию посыпались возмущенные комментарии.

Общество Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.

Авто Начато строительство азербайджано-российского автомобильного завода Строительство совместного азербайджано-российского завода по производству легковых и грузовых автомобилей начато 9 февраля в Азербайджане, передает ТАСС.

Авто Названы Топ-5 самых удобных моделей российского рынка 4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.

Общество Степной суслик помог археологам найти древний клад Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.

Авто Volkswagen может подать иск к Bosch из-за дизельного скандала «Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.

Происшествия В зоопарке Лондона суматранский тигр задрал невесту В зоопарке Лондона суматранский тигр по кличке Асим задрал невесту.

Авто Renault Duster нового поколения станет пикапом Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.

Космос Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".

Музыка Лазарев рассказал о своих шансах на «Евровидении-2019» Российский исполнитель Сергей Лазарев, который на песенном конкурсе «Евровидение-2019» будет представлять нашу страну, заявил, что сделает всё, что в его силах, чтобы выступить в Тель-Авиве достойно.

Авто Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.

Авто АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.

Космос «Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.

Путешествия Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.

Общество Нашествие белых медведей: на Новой Земле ввели режим ЧП Режим чрезвычайной ситуации ввели на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.

Спорт Огласили состав на мужскую эстафету по биатлону на КМ Тренерский штаб сборной России огласил имена биатлонистов, которые выступят в мужской эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

Общество Дело о блокировке Telegram переходит в юрисдикцию ЕСПЧ Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил о том, что дело о блокировке Telegram переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за того, что все стадии защиты мессенджера в российских судах уже пройдены.