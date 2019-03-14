Финансы
Силуанов объявил о новых стимулах для международных расчетах в рубляхРБК 04:48
В октябре министр сообщил, что его ведомство вместе с ЦБ наметило «целый план» по смягчению валютного контроля. Позже его замминистра финансов Илья Трунин заявлял, что Россия не в состоянии отменить валютный контроль, как бы властям ни хотелось этого сделать.
Читать в источнике
Оценить
Мы договорились с Центральным банком о том, что в отношении репатриации валютной выручки в валюте Российской Федерации... мы готовы будем отменить репатриацию валютной выручки в рублях уже начиная с 2020 года.
— Антон Силуанов, российский экономистFinancial One 04:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов заявил о готовности отменить репатриацию валютной выручки в рублях с 2020 года
Rambler News Service04:18
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Происшествия
Цеповяз отправлен из СИЗО Хабаровска в колонию
Обновлено в 03:44
Происшествия
Избившим учительницу депутатом в Северной Осетии занялись следователи
Проверка начата после сообщений в СМИ о том, что в городе Ардон (Северная Осетия) депутат избил учительницу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 22:56
Транспорт
РЖД открыли продажу билетов в новый плацкарт
РЖД открыли продажу билетов в новый плацкартный вагон в составах фирменных поездов Ростов-на-Дону – Москва и Анапа – Москва, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 04:49
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Авто
Opel назвал модели для российского рынка
Официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С
В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
При обрушении пола в петербургском супермаркете пострадала женщина
В Санкт-Петербурге провалился пол в супермаркете Spar, пострадала женщина. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 03:41
Транспорт
Строители уложили половину рельсов на Крымском мосту
На железной дороге, проходящей через Крымский мост, уложили 19 из 38 км рельсошпальной решетки на обоих направлениях.
Обновлено в 02:26
Политика
СКР возбудил дело против украинского «декоммунизатора» Вятровича
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, сообщает 14 марта пресс-служба СКР.
Обновлено в 03:39
Политика
Оскорбивший пенсионеров волгоградский депутат сложил свои полномочия
Волгоградский депутат Гасан Набиев сложил свои полномочия после высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, которых он назвал тунеядцами и алкашами.
Обновлено в 04:32
Политика
МИД Швеции вызвал посла России в связи со шпионским скандалом
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира
Обновлено в 04:29
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
Обновлено в 03:24
Происшествия
Неуместный жест ведущего в сюжете о гибели Boeing возмутил зрителей
Ведущий кенийского телеканала NTV Данн Мванги подвергся осуждению за неуместный жест в эфире, когда рассказывал о катастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.
Обновлено в 04:40
Общество
Эксперт рассказал, какие собаки чаще всего кусают людей
Как сообщалось ранее, министерство внутренних дел разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика
Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России
Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).
Обновлено в 02:47
Политика
FT: часть «Северного потока-2» выделят в отдельную компанию
Группа по строительству трубопровода «Северный поток-2», создающегося для импорта российского газа в Германию, рассматривает возможность выделения последних 50 км в отдельную компанию, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:01
Политика
Депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудеть
Депутат Государственной думы РФ от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что главное в лечение диабета — снижение веса.
Обновлено в 00:01
Политика
Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов «Лидеров России»
Более 20 крупнейших российских компаний уже провели 1000 собеседований с участниками управленческого конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова находится в коме
Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено вчера в 05:48
Автоспорт
Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг
Обновлено вчера в 21:37
Финансы
Банкам расписали будущую прибыль
ЦБ не делал прогноз по показателям банковского сектора на 2019 год, но в конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор предполагает, что прибыль банков останется примерно на том же уровне, что и в 2018 году (1,3 трлн руб.).
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Шаманов в Приангарье оштрафовали за сожженных верблюдов
Религиозная организация шаманов из города Ангарска Иркутской области, сжегшая верблюдов во время обряда, заплатила штраф в размере 3 тысяч рублей.
Обновлено в 04:28
Политика
Избирательница отказалась целоваться с Порошенко на митинге
Президент Украины Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию во время предвыборной встречи с избирателями в Черниговской области.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино
Вечером 13 марта в Нью-Йорке застрелили 53-летнего Франческо Кали, которого называли лидером клана Гамбино, одной из самых больших мафиозных группировок Нью-Йорка.
Обновлено в 03:39
Общество
ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян
20 февраля первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за полтора месяца проведения эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались около 30 тыс. россиян.
Обновлено в 03:58
Происшествия
На московских рынках нашли майнинг-фермы
В ходе рейдов на московском рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили несколько ферм для майнинга криптовалют.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Порошенко заявил, что отправляется в Донбасс
Обновлено в 03:36