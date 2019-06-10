Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиянТАСС 08:54
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.РИА Новости06:01
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над "Химками" в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 80:62, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Происшествия
Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова
Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:47
Политика
Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева
Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 12:36
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Футбол
Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020
В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Общество
Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии
Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
В Японии рассказали о причинах крушения истребителя F-35A
В одном из японских изданий был опубликован доклад, в котором рассказывается о причинах крушения американского истребителя Военно-воздушных сил Японии F-35A.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Экономика
Разработчик Salesforce покупает Tableau Software за $15,7 млрд
Сумма сделки составила $15,7 млрд, тем самым сделка стала крупнейшей для Salesforce, которая известна своими многочисленными приобретениями.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая
На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено в 15:00
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Игры
На E3 показали прохождение Doom Eternal
На презентации был показан небольшой ролик с прохождением уровня, где в финале Думгай начинает битву с главным демоном.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Бузова ищет мужчин для нового проекта с ее участием
На своей странице в соцсети Instagram 33-летняя телеведущая объявила о кастинге для нового шоу, в котором могут принять участие мужчины от 25 до 40 лет.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет
Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Общество
Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 10:59
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Результаты анализов не выявили следов наркотиков у Ивана Голунова
Первые результаты теста на наркотики, взятого у журналиста Ивана Голунова, оказались отрицательными.
Обновлено в 04:24
Религия
Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры»
Школьницу Кристину Велущак из Черновицкой области Украины не пустили на выпускной из-за религиозного конфликта.
Обновлено в 11:29
Футбол
Украина минимально обыграла Люксембург
Предупреждения: Тилль 29, Да Мота 31, Родригес 51, Миколенко 56, Караваев 67, Зинченко 81 В параллельном матче Испания разгромила Швецию.
Обновлено в 16:37
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено в 16:21
Игры
Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13