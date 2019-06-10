Экономика

Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиянТАСС 08:54

Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое

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Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

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