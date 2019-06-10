Силуанов объяснил падение доходов россиянBFM.ru 09:16

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

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