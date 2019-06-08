Экономика

Силуанов объяснил позицию России в вопросе компенсаций БелоруссииФАН 05:23

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов объяснил позицию России в вопросе компенсаций Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума.
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Силуанов обозначил позицию России по компенсациям Белоруссии

Компенсация Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции, это же касается и остальных вопросов в финансовых взаимоотношениях двух стран, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
РИА Новости04:15

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