Силуанов объяснил позицию России в вопросе компенсаций БелоруссииФАН 05:23

Компенсация Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции, это же касается и остальных вопросов в финансовых взаимоотношениях двух стран, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

с чего всё началось

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов объяснил позицию России в вопросе компенсаций Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума.

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