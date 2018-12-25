Законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — подготовлен, но его публичное обсуждение было отложено в связи с принятием в 2018 году пенсионной реформы, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,5% Рынок акций РФ открылся во вторник падением цен blue chips на фоне обвалившихся мировых площадок в канун католического Рождества из-за сохраняющихся ожиданий замедления мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2-1,5%, причем первый индикатор откатился ниже рубежа 2300 пунктов.

Экономика Экономика ДОМ.РФ оценил рост российского ипотечного рынка в ноябре в 29% Российский ипотечный рынок вырос в ноябре 2018 года на 29% в годовом выражении, сообщил Аналитический центр госкомпании ДОМ.РФ (бывшего Агентства по ипотечному жилищному кредитованию) со ссылкой на предварительные данные.

Экономика Экономика «Останкино» подал к «Первому каналу» иски почти на 164 млн рублей Телецентр «Останкино» хочет через суд взыскать с «Первого канала» и его основного поставщика контента «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга долги на 163,4 млн руб. и 63 млн руб. соответственно.

Финансы Финансы Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Экономика В Петербурге построят еще один завод Hyundai

Экономика Экономика Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.

Экономика Экономика Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело Следственный комитет возбудил дело весной 2018 г. после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие».

Экономика Экономика Силуанов счел проект ВСМ Москва–Казань экономически нецелесообразным Экономическая целесообразность реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Казань фактически отсутствует, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Экономика Основатель «Пятерочки» подал в суд на бывшего партнера Основатель «Пятерочки» и владелец сети «Верный» Андрей Рогачев подал в суд на своего бывшего партнера, владельца компании Gremm Group Михаила Горяинова, с которым в 2013 году они совместно организовали бизнес по управлению рынками в Москве.

Энергетика Энергетика Козак поручил проверить производителей труб на нарушение закона В поручении Козака, которое опубликовала пресс-служба правительства, Федеральной антимонопольной службе вместе с Министерством промышленности и торговли предлагается до 31 января будущего года проанализировать цены на металлопрокатную и трубную продукцию металлургических предприятий.

Энергетика Энергетика Новак считает, что рынок нефти стабилизируется к лету Рынок нефти стабилизируется к лету в результате сокращения добычи стран - членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти, закрепленного на декабрьской встрече в Вене.

Экономика Экономика Средства покупателей квартир доверят сотне банков Средства покупателей квартир доверят сотне банков Правительство планирует снизить требования к рейтингам банков, которые смогут открывать эскроу-счета.

Экономика Экономика Совет директоров «Россетей» утвердил программу цифровизации Совет директоров "Россетей" одобрил концепцию цифровизации объемом в 1,3 трлн руб. Первые пилотные проекты в рамках программы должны быть представлены в первом квартале 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

Экономика Экономика Россияне залезли в долги ради подарков В декабре 2018 года россияне взяли вдвое больше микрокредитов на подарки, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные микрофинансовой организации SmartCredit.