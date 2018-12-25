Экономика
Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии
Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсииРБК02:00
Законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — подготовлен, но его публичное обсуждение было отложено в связи с принятием в 2018 году пенсионной реформы, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
РБК02:00
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Силуанов объяснил перенос обсуждения сроков законопроекта о новой накопительной пенсии
Rambler News Service02:00
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