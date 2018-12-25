Экономика

Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии
РБК
02:00

Законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — подготовлен, но его публичное обсуждение было отложено в связи с принятием в 2018 году пенсионной реформы, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
РБК02:00

Подробнее о событии

Силуанов объяснил перенос запуска накопительной пенсионной системы

Московский Комсомолец03:10

Силуанов: пенсионная реформа заблокировала проект индивидуальных накоплений россиян

URA.Ru03:04

Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии

Ведомости02:47

Власти сохраняют планы запустить новую систему накопительной пенсии с 2020 года

ТАСС02:34

Силуанов назвал реалистичным запуск ИПК с 2020 года

Коммерсантъ02:26

Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии

РБК02:00

Силуанов объяснил перенос обсуждения сроков законопроекта о новой накопительной пенсии

Rambler News Service02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Финансы

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,5%

Рынок акций РФ открылся во вторник падением цен blue chips на фоне обвалившихся мировых площадок в канун католического Рождества из-за сохраняющихся ожиданий замедления мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2-1,5%, причем первый индикатор откатился ниже рубежа 2300 пунктов.
Обновлено в 02:24
Экономика

ДОМ.РФ оценил рост российского ипотечного рынка в ноябре в 29%

Российский ипотечный рынок вырос в ноябре 2018 года на 29% в годовом выражении, сообщил Аналитический центр госкомпании ДОМ.РФ (бывшего Агентства по ипотечному жилищному кредитованию) со ссылкой на предварительные данные.
Обновлено в 03:08
Экономика

«Останкино» подал к «Первому каналу» иски почти на 164 млн рублей

Телецентр «Останкино» хочет через суд взыскать с «Первого канала» и его основного поставщика контента «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга долги на 163,4 млн руб. и 63 млн руб. соответственно.
Обновлено в 03:09
Финансы

Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций

Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:09
Экономика

В Петербурге построят еще один завод Hyundai

Обновлено в 03:57
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика

Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело

Следственный комитет возбудил дело весной 2018 г. после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие».
Обновлено вчера в 15:08
Экономика

Силуанов счел проект ВСМ Москва–Казань экономически нецелесообразным

Экономическая целесообразность реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Казань фактически отсутствует, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:50
Экономика

Основатель «Пятерочки» подал в суд на бывшего партнера

Основатель «Пятерочки» и владелец сети «Верный» Андрей Рогачев подал в суд на своего бывшего партнера, владельца компании Gremm Group Михаила Горяинова, с которым в 2013 году они совместно организовали бизнес по управлению рынками в Москве.
Обновлено в 00:56
Энергетика

Козак поручил проверить производителей труб на нарушение закона

В поручении Козака, которое опубликовала пресс-служба правительства, Федеральной антимонопольной службе вместе с Министерством промышленности и торговли предлагается до 31 января будущего года проанализировать цены на металлопрокатную и трубную продукцию металлургических предприятий.
Обновлено вчера в 14:27
Энергетика

Новак считает, что рынок нефти стабилизируется к лету

Рынок нефти стабилизируется к лету в результате сокращения добычи стран - членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти, закрепленного на декабрьской встрече в Вене.
Обновлено в 00:55
Экономика

Средства покупателей квартир доверят сотне банков

Средства покупателей квартир доверят сотне банков Правительство планирует снизить требования к рейтингам банков, которые смогут открывать эскроу-счета.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика

Совет директоров «Россетей» утвердил программу цифровизации

Совет директоров "Россетей" одобрил концепцию цифровизации объемом в 1,3 трлн руб. Первые пилотные проекты в рамках программы должны быть представлены в первом квартале 2019 года, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 03:59
Экономика

Россияне залезли в долги ради подарков

В декабре 2018 года россияне взяли вдвое больше микрокредитов на подарки, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные микрофинансовой организации SmartCredit.
Обновлено в 01:54
Политика

Силуанов сообщил о нарушениях таможенного режима Белоруссии и России

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов сообщил о периодическом нарушении таможенного режима Белоруссии и РФ.
Обновлено в 03:42
Главное