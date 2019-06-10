Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиянBFM.ru 09:16
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.РИА Новости06:01
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Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил Грызлов
Ситуация в районе Станицы Луганской характеризует неготовность руководства Украины отказаться от политики "партии войны", новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил полпред РФ Борис Грызлов.
Обновлено в 08:13
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Экономика
Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом
Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике
В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой
В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Футбол
Мамаеву отказали во встрече с детьми
Обновлено в 08:35
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Общество
В Хакасии ученик сельской школы набрал на ЕГЭ почти 100 баллов
Всего в Хакасии, как поясняют в министерстве образования и науки, высокие баллы по литературе получили 14 человек.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость
Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали
Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.
Обновлено в 08:43
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Энергетика
Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель
Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Экономика
В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:10
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции
Полицейские ликвидировали человека, напавшего на прохожих на вокзале в Швеции.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Общество
Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова
Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45
Футбол
Головин надеется ответить голом на шутку Фабрегаса
После матча со сборной Сан-Марино (9:0) партнёр Головина по «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над одноклубником, отметив, что россиянин не забил ни одного гола в матче.
Обновлено в 06:38
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Музыка
Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника
Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50