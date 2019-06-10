Силуанов объяснил падение доходов россиянBFM.ru 09:16

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Общество Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

Армия и оружие Новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил Грызлов Ситуация в районе Станицы Луганской характеризует неготовность руководства Украины отказаться от политики "партии войны", новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил полпред РФ Борис Грызлов.

Общество В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).

Экономика Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Происшествия Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.

Футбол Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Общество В Хакасии ученик сельской школы набрал на ЕГЭ почти 100 баллов Всего в Хакасии, как поясняют в министерстве образования и науки, высокие баллы по литературе получили 14 человек.

Здоровье Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.

Происшествия Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.

Общество Опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Энергетика Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.

Происшествия Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Экономика В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.

Экономика Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.

Футбол Головин надеется ответить голом на шутку Фабрегаса После матча со сборной Сан-Марино (9:0) партнёр Головина по «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над одноклубником, отметив, что россиянин не забил ни одного гола в матче.

Музыка Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».

Происшествия Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.