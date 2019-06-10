Силуанов объяснил падение реальных доходов россиянВедомости 08:21

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения. По его словам, это сокращение теневого сектора в экономике и рост потребительского кредитования, передает «Прайм».

Политика ОЗХО отказывает РФ в брифинге о прошлогодних событиях в сирийской Думе Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Технический секретариат ОЗХО отказал России в организации брифинга о событиях в сирийской Восточной Думе в апреле 2018 года.

Политика В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.

Политика Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Игры Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения Релиз новой приставки Xbox намечен на конец 2020 года. Консоль будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One.

Происшествия СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве Следствие просит арестовать шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по столице.

Происшествия Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".

Политика Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.

Политика На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.

Происшествия Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.

Политика Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Происшествия Шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате ДТП в Подмосковье Шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате ДТП в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Общество В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.

Авто Автомобили Lada подвели коробки передач Renault Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Музыка Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.

Шоу-бизнес В Сочи прошла церемония открытия кинофестиваля «Кинотавр» В минувшее воскресенье прошла торжественная церемония открытия юбилейного 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.

Политика Объединенный «Оппоблок» обнародовал первую десятку партийного списка В первую тройку вошли депутаты Верховной Рады Евгений Мураев, Вадим Новинский, Александр Вилкул.

Происшествия В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир» Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.