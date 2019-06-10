Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиянBFM.ru 09:16
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить1034
с чего всё началось
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.РИА Новости06:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
Экономика
Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook
Китайская компания Fosun Tourism Group, которая владеет французским туроператором Club Med, ведет переговоры о покупке британской туристической фирмы Thomas Cook, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.
Обновлено 08 июня в 12:30
Политика
Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера
22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.
Обновлено в 09:03
Футбол
Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»
Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Гаджеты
На смартфонах с Android нашли встроенный вирус
На смартфонах, работающих под ОС Android, специалисты в области компьютерной безопасности обнаружили встроенный вирус.
Обновлено в 05:30
Технологии
Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году
Власти Канады намерены ввести полный запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, сообщил 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Обновлено в 12:11
Происшествия
СМИ сообщили о задержании крупного бизнесмена в Волгограде
Издание "Блокнот Волгоград" сообщает о задержании бизнесмена Владимира Зубкова (известного как "Зубок").
Обновлено в 10:04
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Полиция нашла в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина
Обновлено 07 июня в 16:18
Футбол
Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере
Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 07:29
Футбол
Фабрегаса удивило, что Головин не забил Сан-Марино
Испанский футболист «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над своим одноклубником, российским полузащитником Александром Головиным.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Спорт
Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям
Шестилетний Ибрагим Льянов побил два рекорда по отжиманиям: на время и на количество.
Обновлено в 09:52
Политика
«Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку
Сарган назвала полёты украинских деятелей в Москву возмутительным феноменом Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в ГПУ предлагают принять закон о коллаборационизме после полётов украинских деятелей в Москву.
Обновлено в 11:02
Здоровье
Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз
Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Обновлено в 09:55
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня
Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
Полузащитник Руслан Камболов перешел из "Рубина" в "Краснодар", сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Хоккей
Двукратный чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов умер на 81-м году жизни
Двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Юрий Борисов ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл едва не расплакалась из-за строгих замечаний принца Гарри
Внимательные репортеры заметили, что во время официальных мероприятий принц Гарри сделал два жестких замечания жене, которые почти довели ее до слез.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34