Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиянBFM.ru вчера в 09:16

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
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Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 06:01

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Минфин предупредил о риске роста потребительского кредитования

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Почему в России фиксируется падение реальных доходов населения

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Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

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Газета.Ruвчера в 08:56

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

РБКвчера в 06:51

Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян

ТАССвчера в 08:54

Силуанов объяснил, что «тянет» реальные доходы населения вниз

ПРАЙМвчера в 05:43
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Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Обновлено в 01:45
Происшествия

Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Игры

Ubisoft представила на E3 Watch Dogs Legion

В рамках конференции E3 компания Ubisoft представила новую часть популярной серии игр Watch Dogs Legion.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу

Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Наука

«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой

«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика

Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России

Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Театры

Морихиро Ивата покидает пост худрука балета Бурятского оперного театра

Контракт с Морихиро Ивата не стали продлевать по обоюдному согласию Художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата покидает свой пост.
Обновлено в 00:12
Авто

Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 23:07
Общество

Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда

В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено вчера в 12:47
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Энергетика

«Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Зампостпреда РФ при ООН назвал действия косовских властей вопиющими

Действия косовских властей в отношении российского дипломата Михаила Краснощекова были поистине вопиющими, а объяснения косовских представителей – недостойные зала заседаний Совбеза ООН.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ

Российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 01:43
Футбол

Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру во Францию.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона

В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие

Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии

Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

Минобороны планирует закупить около сотни вертолётов Ми-28НМ

Обновлено в 01:03
Происшествия

В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м

Площадь возгорания составляет 4,7 тыс. кв. м. Размеры горящего здания - 80 на 40 м, высота - 5 м. Оно было построено в 1947 году.
Обновлено в 01:45
Энергетика

«Газпром» может нарастить поставки по «Силе Сибири»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что руководство компании ведёт переговоры с китайской стороной по увеличению поставок газа через трубопровод «Сила Сибири».
Обновлено 09 июня в 07:17
Экономика

Голикова сообщила об уменьшении числа бедных россиян

Голикова подчеркнула, что количество бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% от общей численности населения страны.
Обновлено 09 июня в 23:18
Общество

Роскачество проверило детские подгузники

Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Годовалая девочка выпала из окна 6 этажа в Новосибирске

Ребенок, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно взобрался на стул, залез на подоконник и выпал в распахнутое окно 10 июня в семье, проживающей на улице Петухова (Кировский район) в Новосибирске произошла трагедия: из окна шестого этажа выпала годовалая девочка.
Обновлено в 00:21
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
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