Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиянBFM.ru 09:16

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
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Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости06:01

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Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

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Почему в России фиксируется падение реальных доходов населения

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Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян

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Ведомости17:21

Силуанов объяснил, что «тянет» реальные доходы населения вниз

ПРАЙМ05:43
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Таран ехавшей в Крым колонны МЧС попал на видео

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» направляющаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории колонна МЧС попала в ДТП, в результате которого пострадали сотрудники МЧС.
Обновлено в 09:54
Авто

Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов

Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Здоровье

Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз

Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.
Обновлено в 11:20
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева

Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Происшествия

Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.
Обновлено в 15:14
Космос

Индийская станция «Чандраян-2» стартует к Луне в середине июля

Обновлено в 18:00
Экономика

Потребительская уверенность граждан России за год снизилась вдвое

Потребительская уверенность российских граждан в I квартале 2019 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до — 16 пунктов.
Обновлено в 15:21
Технологии

Qualcomm и Intel запретили сотрудникам контактировать с Huawei

Reuters передает, что Intel и Qualcomm, научно-исследовательская компания InterDigital Wireless, а также южнокорейский оператор LG Uplus ввели запрет на общение своих сотрудников с представителями Huawei.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Экономика

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Футбол

Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

Минобороны планирует параллельные закупки Су-35 и Су-57

Обновлено в 00:36
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 17:56
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Футбол

Польша — Израиль 4:0

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за национальную команду.
Обновлено в 15:42
Политика

США не признают парламентские выборы в Южной Осетии

Соединенные Штаты не признают состоявшихся 9 июня выборов депутатов парламента Южной Осетии.
Обновлено в 16:51
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Кино

Названы возможные убытки создателей фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

Финансовые потери создателей фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" могут превысить 100 миллионов долларов.
Обновлено в 05:25
Общество

«Аэрофлот» получил три награды по итогам World Travel Awards – 2019

Обновлено в 06:07
Авто

С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов

В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено в 12:03
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