Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиянBFM.ru 09:16
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.РИА Новости06:01
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия
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Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
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Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
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Происшествия
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Обновлено в 06:29
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Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
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Происшествия
Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции
Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Происшествия
Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей
Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.
Обновлено в 15:14
Космос
Индийская станция «Чандраян-2» стартует к Луне в середине июля
Обновлено в 18:00
Экономика
Потребительская уверенность граждан России за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность российских граждан в I квартале 2019 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до — 16 пунктов.
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Reuters передает, что Intel и Qualcomm, научно-исследовательская компания InterDigital Wireless, а также южнокорейский оператор LG Uplus ввели запрет на общение своих сотрудников с представителями Huawei.
Обновлено в 15:59
Экономика
Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом
Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Футбол
Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Футбол
Польша — Израиль 4:0
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за национальную команду.
Обновлено в 15:42
Политика
США не признают парламентские выборы в Южной Осетии
Соединенные Штаты не признают состоявшихся 9 июня выборов депутатов парламента Южной Осетии.
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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Кино
Названы возможные убытки создателей фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Финансовые потери создателей фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" могут превысить 100 миллионов долларов.
Обновлено в 05:25
Авто
С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов
В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено в 12:03