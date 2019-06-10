Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиянBFM.ru 09:16
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.РИА Новости06:01
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Авто
Skoda выпустила кроссовер Karoq Velo для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 02:25
Футбол
Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого слова
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.
Обновлено в 07:45
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Здоровье
В 2018 году рак диагностировали почти у 200 тыс. жителей России
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Хоккей
Бывший хоккеист «Спартака» Юрий Борисов умер на 81-м году жизни
Бывший нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов скончался в возрасте 80 лет.
Обновлено в 11:19
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Телеведущая трогательно поздравила наследницу с днем рождения и опубликовала видео, в котором собраны архивные кадры, на которых видно, как Маруся менялась на протяжении нескольких лет.
Обновлено в 09:50
Общество
ЦОДД призвал водителей к осторожности из-за плохой погоды
Обновлено вчера в 07:26
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Транспорт
СМИ сообщили о массовом отказе таксистов от заказов в центре Москвы
Московские таксисты стали массово отказываться от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков.
Обновлено в 11:22
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Общество
Суд отменил арест счетов Абызова
Мосгорсуд отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на счетах экс-министра Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:42
Политика
Путин сменил посла России в Сербии
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Сербии Александра Боцана-Харченко.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Экономика
Нефтетрейдер Total подал иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей
Напомним, что в мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading.
Обновлено в 11:15
Космос
«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара»
Обновлено в 08:34
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16