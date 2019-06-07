Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизмеГазета.Ru вчера в 07:26
Бизнес обвиняет правительство в отсутствии четких правил игры в экономике и объясняет свое нежелание инвестировать средства в нацпроекты судебным произволом. На эти жалобы министр финансов Антон Силуанов ответил, что государство развратило бизнес, дав ему слишком много льгот и преференций.
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