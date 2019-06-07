Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизмеТАСС 03:07
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
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Обновлено 05 июня в 09:02
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Обновлено вчера в 07:52
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Экономика
«Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний
Группа "Россети" с июня начала переименование дочерних и зависимых компаний под единым брендом "Россети", сообщил генеральный директор компании Павел Ливинский в ходе презентации на Петербургском международном экономическом форуме.
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Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ
Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
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