Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизмеТАСС 03:07
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
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с чего всё началось
Напомним, что правительство приступило к реализации «майского» указа президента России Владимира Путина о реализации в стране 12 национальных проектов, охватывающих различные сферы жизни.Версия-Саратов04:24
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