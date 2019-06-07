Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизмеТАСС 03:07
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Экономика
Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы
Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.
Обновлено в 06:53
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Здоровье
Женщина разбила флакон духов и осталась без ноги
Обновлено в 02:33
Футбол
«Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет
"Челси" обратился с апелляцией на трансферный запрет в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обновлено в 04:17
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Общество
В Саратове на месте аэропорта Центральный построят спортивный комплекс
Проект обсудят с жителями В Саратове на месте нынешнего аэропорта построят спортивный комплекс.
Обновлено в 05:41
Экономика
Сбербанк договорился о покупке торгового центра в Петербурге
«Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Политика
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019
Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Политика
Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа
Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 07:01
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Общество
Краснодарский провайдер оспорил требования «закона Яровой» в суде
Краснодарский интернет-провайдер «Фирма Связь» оспорил в суде проверку Роскомнадзора, по результатам которой на него подали иск из-за отказа установить оборудование для исполнения «закона Яровой».
Обновлено в 04:46
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома
Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.
Обновлено в 05:55
Экономика
Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства
В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Энергетика
Прибыль «Татнефти» по МСФО выросла в I квартале на 43%
Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла в I квартале на 43% в годовом выражении до 60,15 млрд руб. Выручка выросла в 1,2 раза до 227,32 млрд руб. "Основным фактором увеличения чистой прибыли явился рост выручки в текущем периоде, частично компенсированный ростом расходов по налогам, кроме налога на прибыль", - отмечает "Татнефть".
Обновлено в 03:04
Политика
Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Общество
За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей
В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Единоборства
Руис: к реваншу хочу выглядеть как мексиканский Джошуа
Новый чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO, американо-мексиканский боксёр Энди Руис заявил, что планирует набрать хорошую физическую форму к реваншу с британцем Энтони Джошуа.
Обновлено в 06:29
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный мотор
Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Политика
Россия выполнит все обязательства перед гражданами, заявил Володин
Россия выдержит санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59