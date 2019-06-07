Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизмеТАСС 03:07

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
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О чем спорили на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2019. Главное

РБК05:06

Силуанов рассказал о нигилизме российского бизнеса

Rambler News Service02:44

«Заработал - за границу!» Министр финансов составил портрет типичного бизнесмена

Фонтанка.Ру03:09

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

ТАСС03:07

Силуанов упрекнул бизнес в нигилизме

Интерфакс02:47

Силуанов раскритиковал бизнес за неверие в нацпроекты

Московский Комсомолец03:11

Силуанов признал, что власти «развратили» большую часть бизнесменов

Росбалт02:37
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Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
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Экономика

Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы

Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.
Обновлено в 06:53
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Здоровье

Женщина разбила флакон духов и осталась без ноги

Обновлено в 02:33
Футбол

«Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет

"Челси" обратился с апелляцией на трансферный запрет в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обновлено в 04:17
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Общество

В Саратове на месте аэропорта Центральный построят спортивный комплекс

Проект обсудят с жителями В Саратове на месте нынешнего аэропорта построят спортивный комплекс.
Обновлено в 05:41
Экономика

Сбербанк договорился о покупке торгового центра в Петербурге

«Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Политика

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Политика

Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа

Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 07:01
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Общество

Краснодарский провайдер оспорил требования «закона Яровой» в суде

Краснодарский интернет-провайдер «Фирма Связь» оспорил в суде проверку Роскомнадзора, по результатам которой на него подали иск из-за отказа установить оборудование для исполнения «закона Яровой».
Обновлено в 04:46
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома

Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.
Обновлено в 05:55
Экономика

Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Энергетика

Прибыль «Татнефти» по МСФО выросла в I квартале на 43%

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла в I квартале на 43% в годовом выражении до 60,15 млрд руб. Выручка выросла в 1,2 раза до 227,32 млрд руб. "Основным фактором увеличения чистой прибыли явился рост выручки в текущем периоде, частично компенсированный ростом расходов по налогам, кроме налога на прибыль", - отмечает "Татнефть".
Обновлено в 03:04
Политика

Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Общество

За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей

В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Единоборства

Руис: к реваншу хочу выглядеть как мексиканский Джошуа

Новый чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO, американо-мексиканский боксёр Энди Руис заявил, что планирует набрать хорошую физическую форму к реваншу с британцем Энтони Джошуа.
Обновлено в 06:29
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный мотор

Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Политика

Россия выполнит все обязательства перед гражданами, заявил Володин

Россия выдержит санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
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