Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизмеТАСС 03:07
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
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Общество
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
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Музыка
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Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства
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Политика
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Обновлено в 04:57
Общество
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По итогам первого дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге делегация Тверской области провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.
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Футбол
«Реал» презентовал новую домашнюю форму
«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.
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Человек потребляет до 70 тысяч частиц микропластика ежегодно
Обновлено 05 июня в 10:36
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Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
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Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
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Правительство хочет простимулировать рождение первого ребенка в семье
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Здоровье
Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить
Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева высмеяла слухи о том, что ушла из «Фабрики» из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко
Саша Савельева высмеяла слухи о том, что ушла из "Фабрики" из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко Напомним, женская поп-группа "Фабрика" была сформирована в 2002 году в ходе 1-го сезона проекта "Фабрика звезд".
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В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
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