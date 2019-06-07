Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизмеТАСС 03:07
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
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