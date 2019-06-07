Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизмеТАСС 03:07
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
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Общество
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
Обновлено в 07:46
Общество
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Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку
В Германии нашли мертвой 33-летнюю участницу шоу талантов Das Supertalent Аллу Клишту, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:56
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Общество
Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Политика
Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Общество
Пресс-секретарь группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
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Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика
Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства
В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Жительница Петербурга оставила без присмотра младенцев-близнецов
В Санкт-Петербурге госпитализированы два младенца, оставленных матерью без присмотра.
Обновлено в 07:47
Космос
«Juno» сфотографировал черный вихрь на Юпитере
29 марта 2019 года во время 20-го облета Юпитера космический аппарат NASA «Juno» получил снимки удивительного черного урагана, бушующего в облаках газового гиганта.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
NI назвал Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США
Специалисты американского журнала The National Interest опубликовали новый материал про российский бомбардировщик Ту-22М3М, в котором назвали самолет «неприятным сюрпризом» для ВМС США.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Собянин попросил главу ГУВД Москвы взять под контроль дело Голунова
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД Москвы Олега Баранова взять под собственный контроль рассмотрение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова и максимально объективно разобраться.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Путин: архитектура мировой экономики после холодной войны изменилась
«После окончания холодной войны, включения в процессы глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась», — сказал российский лидер.
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Происшествия
Под Калугой три человека утонули в навозе
Обновлено в 06:08
Общество
За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей
В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
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Происшествия
Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей
По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Энергетика
МЭА прогнозирует лидерство США в сфере экспорта СПГ
Соединённые Штаты Америки могут в течение пяти лет стать лидером по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Катар.
Обновлено в 07:55
Авто
В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7
Обновлено в 06:36
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой девяти VPN-сервисов
Из десяти VPN-сервисов, которым Роскомнадзор разослал уведомления о подключении к реестру запрещенной информации, это сделал только один.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Путин осудил санкции США против Huawei
Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2019 президент России Владимир Путин действия США в отношении крупной китайской компании Huawei, передает корреспондент MR7.ru.
Обновлено в 07:50
Политика
Калви не приедет на форум в Петербурге
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».
Обновлено в 06:51