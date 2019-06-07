Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизмеТАСС вчера в 03:07

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Наука Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.

Политика Трамп запретил посольствам США вывешивать флаги ЛГБТ-движения Президент США Дональд Трамп запретил американским посольствам в других странах вывешивать флаги ЛГБТ-движения.

Происшествия МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».

Происшествия Власти не исключили «заказ» в деле журналиста Ивана Голунова Связь задержания Голунова с профессиональной деятельностью, а именно, с расследованием рынка похоронных услуг в Москве, озвучили изданию представители силовиков, чиновник администрации президента и собеседники «Проекта», близкие к Кремлю.

Авто Volkswagen накроет Европу сетью зарядных станций, втрое большей чем у Теслы Общая сумма инвестиций в проект составит 250 миллионов евро, а к 2025 году в Европе появится 36 тысяч новых зарядных терминалов — 11 тысяч из них под брендом Volkswagen.

Происшествия Опубликована видеозапись полыхающего небоскреба в Варшаве Пожар произошел на трех верхних этажах небоскреба.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Происшествия Трое погибли при пожаре в Сакмарском районе Сегодня ранним утром в селе Беловка Сакмарского района произошла трагедия, которая унесла жизнь троих человек.

Политика Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.

Происшествия Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме Агентство Ruptly опубликовало кадры с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который находится в тюрьме Белмарш в Великобритании.

Политика Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.

Хоккей Барбашев дисквалифицирован на шестой матч финала Кубка Стэнли Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского нападающего "Сент-Луис Блюз" Ивана Барбашева на предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз".

Шоу-бизнес Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.

Политика США и Мексика заключили миграционное соглашение Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам.

Музыка Рэпер-трансвестит снялся в новом клипе Мадонны Американская певица Madonna выпустила клип на песню "Dark Ballet", в котором снялся рэпер-трансвестит Микки Бланко, сообщают РИА Новости.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Авто BMW отзывает кроссоверы X7 в России Компания BMW приняла решение отозвать в России 315 больших кроссоверов X7.

Политика Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.

Баскетбол «Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА "Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Происшествия В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".