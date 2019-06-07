Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизмеТАСС 03:07
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
Армия и оружие
Американский крейсер совершил опасный манёвр вблизи корабля ВМФ России
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsvill едва не спровоцировал столкновение с российским большим противолодочным кораблём (БПК) «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 05:44
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Интернет
Дуров создаст агрегатор новостей
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о намерении разработать агрегатор новостей, который не будет подвержен цензуре.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин назвал санкции США против Huawei технологической войной
«Huawei пытаются потеснить и беспрепятственно вытолкнуть с глобального рынка», — заявил Путин.
Обновлено в 08:38
Здоровье
Постоянную жажду назвали симптомом смертельно опасной болезни
В беседе с "АиФ" врач рассказала, что постоянное ощущение жажды может свидетельствовать о диабете.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 06:41
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Политика
На ПМЭФ началось пленарное заседание с участием Владимира Путина
На Петербургском международном экономическом форуме началось ключевое мероприятие - пленарное заседание.
Обновлено в 07:28
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде.
Обновлено в 04:37
Культура
В Екатеринбурге вручили литературную премию «Неистовый Виссарион»
Первым лауреатом премии "Неистовый Виссарион" стала критик Ольга Балла (Москва), автор более полутора тысяч статей, эссе, интервью о литературе в журналах "Новый мир", "Дружба народов", "Октябрь", "Знамя" и других изданиях.
Обновлено в 07:38
Политика
Google предупредила США об опасности санкций против Huawei
Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
Обновлено в 07:03
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
СВВАУЛ получит 30 модернизированных вертолетов «Ансат»
Модернизированные «Ансаты» получат модификации для работы в разных климатических зонах, в том числе в Арктической.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк официально расстались
Известная российская модель Ирина Шейк и популярный американский актер Брэдли Купер объявили о том, что они окончательно решили разойтись.
Обновлено в 03:24
Происшествия
По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое
Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко призналась, что хочет стать мамой во второй раз
Известная телеведущая Регина Тодоренко призналась журналистам, что хочет стать мамой во второй раз.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить
Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.
Обновлено в 01:25
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Экономика
На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Ленобласти
Символический вентиль нового завода «Еврохим» по производству аммиака запустили 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:59
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Политика
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая
Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено в 08:49
Наука
Представлен первый авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Крупнейшая голландская авиакомпания KLM Airlines дала согласие на финансирование проекта нового инновационного пассажирского лайнера FlyingV.
Обновлено 05 июня в 15:21
Общество
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46