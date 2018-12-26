Финансы
Силуанов не видит базовых оснований для колебания рубля в 2019 году
Силуанов не видит базовых оснований для колебания рубля в 2019 годуМосковский Комсомолецвчера в 14:13
Силуанов выразил надежду, что далее "таких оттоков в таких объемах" уже не будет. В этой связи, отметил глава Минфина, нет оснований говорить о наличии базовых оснований для нестабильности курса. В ходе торгов в среду, 26 декабря, курс евро на Московской бирже превысил 79 рублей впервые с сентября.
Московский Комсомолецвчера в 14:13
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Мы основу для того, чтобы минимизировать эти колебания, создали. Конечно, в 2018 году на курс рубля оказывал влияние выход иностранных инвесторов из наших бумаг. В следующем году таких оттоков в таких объемах не будет происходить. Базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет.
— Антон Силуанов, российский экономистПРАЙМ 04:10
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