Энергетика

Силуанов не хочет компенсировать нефтяникам потери из-за ОПЕКРосбалт 04:56

Первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал несправедливыми просьбы российских нефтяников по поводу возможных компенсаций потерь от сделки ОПЕК+. Об этом он заявил сегодня в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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