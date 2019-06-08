Энергетика
Силуанов не хочет компенсировать нефтяникам потери из-за ОПЕКРосбалт 04:56
Первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал несправедливыми просьбы российских нефтяников по поводу возможных компенсаций потерь от сделки ОПЕК+. Об этом он заявил сегодня в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Минфин не видит необходимости компенсаций компаниям при продления сделки ОПЕК+
Rambler News Service04:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:30, Ашберн
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