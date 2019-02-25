Недвижимость

Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетахРБК 13:38

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному росту стоимости жилья. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
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