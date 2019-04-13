Энергетика

Силуанов не исключил снижения цен на нефть до 40 долларовРоссийская газета 10:25

Цены на нефть до 40 долларов за баррель и ниже уже падали, напомнил первый вице-премьер.
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Антон Силуанов
Конечно, это скажется на курсе, на инфляции - в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 09:35

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