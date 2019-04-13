Энергетика
Силуанов не исключил снижения цен на нефть до 40 долларовРоссийская газета 10:25
Цены на нефть до 40 долларов за баррель и ниже уже падали, напомнил первый вице-премьер.
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Конечно, это скажется на курсе, на инфляции - в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 09:35
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Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
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Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА»
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после поражения от "Оренбурга" (2:3) отметил, что со стороны судьи в эпизоде с удалением не было предвзятости, а была ошибка.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени
Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
Обновлено в 08:40
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
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Происшествия
Около посольства России в Киеве произошёл взрыв
Обновлено в 05:36
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы
Два автобуса столкнулись в Москве на улице Теплый стан.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Взрыв произошёл на заводе в оккупированном ВСУ Лисичанске: есть жертвы
Не обошло несчастьем и оккупированный ВСУ Лисичанск (город ЛНР). Сегодня, 13 апреля, на территории завода здесь произошёл мощный взрыв.
Обновлено в 09:55
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Кино
Минкультуры: фильм Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил режиссеру Павлу Лунгину подобрать дату премьеры для своего фильма "Братства", которая не вызовет споров, привязывать к 9 мая показы картины не будут.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей
Обновлено в 11:20
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу
Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.
Обновлено в 10:46
Автоспорт
Ферстаппен намерен портить квалификации соперникам
Макс Ферстаппен из "Ред Булла" подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
Обновлено в 05:59
Финансы
ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях ежегодной встречи представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка заявила, что предпосылок для снижения ключевой ставки ЦБ в настоящее время больше, чем для её повышения в случае развития макроэкономической ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятора.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Здоровье
Токсикоз полезен?
Отвечает профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН Виктор Радзинский: — Ранний токсикоз (возникает в первые недели беременности и заканчивается в 12 недель) по Международной классификации болезней считается заболеванием, а значит, нуждается в лечении.
Обновлено в 09:04
Спорт
Гимнастка Ильянкова победила в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 10:32
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Наука
Бактерии микрофлоры постоянно воруют ДНК друг у друга, выяснили ученые
Микробы, живущие в кишечнике человека и других млекопитающих, необычайно часто меняются друг с другом целыми сегментами ДНК, причем чаще всего эти обмены происходят между бактериями, живущими в разных частях тела.
Обновлено 11 апреля в 05:49
Гаджеты
Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети
Обновлено в 10:52