Силуанов назвал условия для выплаты компенсации БелоруссииИА REX 07:38

Компенсация Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции, это же касается и остальных вопросов в финансовых взаимоотношениях двух стран, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли возможны только после согласования общего подхода по интеграции в рамках Союзного договора. Это же касается и остальных вопросов в финансовых взаимоотношениях двух стран.

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