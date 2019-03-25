Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплатыРИА Новости 06:27
Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. По его словам, внедрение ИПК позволит прибавить к пенсии, которую платит государство, еще до 20 процентов от среднемесячной зарплаты.
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Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии наших пенсионеров, по оценкам, индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсии до 20 процентов от уровня зарплаты, а также создаст дополнительные финансовые ресурсы - около полутора процентов ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистDeita.ru 17:04
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Амур.инфо24 марта в 23:13
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